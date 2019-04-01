В ЦИК окончательно посчитали явку на президентских выборах
По данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Наиболее активными избиратели были в Винницкой (65,06%), Волынской (68,35%), Днепропетровской (65,98%), Житомирской (64,56), Запорожской (64,37), Ивано-Франковской (61,83 ), Киевской (66,49), Полтавской (65,82%), Ровенской (64,94%), Сумской (64,46%), Тернопольской (66,1%), Харьковской (64,53%), Хмельницкой (65,08%) и Черниговской (65,35%) областях.
Менее 60% избирателей пришли на участки в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой ( 56, 07%) областях.
Всего по Украине 199 территориальных избирательных округов.
Напомним:
- Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).