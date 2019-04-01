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Доход Тимошенко вырос на 37%, а у ее мужа новый бизнес – декларация

Понедельник, 1 апреля 2019, 10:56

Доходы кандидата на пост президента Юлии Тимошенко в 2018 году выросли по сравнению с предыдущим годом, а у ее мужа появился новый бизнес.

Об этом свидетельствует декларация Тимошенко за 2018 год, сообщает Общественное движение "Честно".

Отмечается, что муж Тимошенко, кроме прошлогодних компаний "Геофорс" и "Леди Ю", задекларировал корпоративные права и собственность на компанию Prostor Ou. Весь бизнес Александра Тимошенко зарегистрирован в Эстонии.

Вырос и доход семьи Тимошенко. В 2018 году Юлия Тимошенко задекларировала 899 тисяч 800 гривен дохода (на 37% больше, чем в 2017 году), а ее муж Александр Тимошенко в прошлом году получил 6,9 миллиона (на 47% больше, чем в 2017) гривен дохода.

Согласно декларации, лидер "Батькивщины" до сих пор не имеет собственного недвижимого имущества, а продолжает арендовать у двоюродной сестры Татьяны Шараповой дом площадью 588 кв. м в селе Козин под Киевом. Также у Шараповой в Козине она арендует два земельных участка общей площадью 3362 м кв.

Еще 2744 м кв в Козине Тимошенко арендует у родной тети Антонины Ульяхиной.

Тимошенко также задекларировала наручные часы Vacheron Constantin, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Mikimoto и Chanel, кольцо с мелким драгоценными камнями Dinh Van, серьги с жемчугом и мелким драгоценными камнями Cartier, подвеску с драгоценными камнями Chopard, два ожерелья с жемчугом, кольцо с жемчугом, набор из сережек и кольца с драгоценными камнями.

На банковском счету Тимошенко сохраняет 668 тысяч 800 гривен и еще 290 тысяч гривен наличными. В предыдущей декларации за 2017 она имела 614 тысяч на счету и 290 тысяч наличными.

У мужа Тимошенко в 2018 году было 232 тысяч гривен на банковском счету (22 тысячи  было в 2017), а наличными сохраняется 199 тысяч евро, 540 тысяч гривен и еще 420 тысяч долларов.

Напомним:

  • По подсчетам Общественного движения "Честно", за 2018 год и в течение первых двух месяцев предвыборной кампании Юлия Тимошенко потратила на телерекламу почти 215 миллионов гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тимошенкодекларации
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