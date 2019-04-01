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Порошенко: Начинаю борьбу за выигрыш во втором туре

Понедельник, 1 апреля 2019, 12:18
Порошенко: Начинаю борьбу за выигрыш во втором туре

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что будет бороться за выигрыш во втором туре выборов, несмотря на ярость "агентов Кремля" и сбежавших олигархов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Кремль, его агентура и сбежавшие олигархи чертовски свирепствуют на нынешних выборах, а судьба свела его во втором туре с "марионеткой Коломойского".

"Именно для того, чтобы начатое - завершить, сделанное - не перечеркнуть, а выстраданное людьми - не растратить, я начинаю борьбу за выигрыш во втором туре", - заявил Порошенко.

Напомним:

  • По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда
Темы: Порошенковыборы президента 2019
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