Порошенко: Начинаю борьбу за выигрыш во втором туре

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что будет бороться за выигрыш во втором туре выборов, несмотря на ярость "агентов Кремля" и сбежавших олигархов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Кремль, его агентура и сбежавшие олигархи чертовски свирепствуют на нынешних выборах, а судьба свела его во втором туре с "марионеткой Коломойского".

"Именно для того, чтобы начатое - завершить, сделанное - не перечеркнуть, а выстраданное людьми - не растратить, я начинаю борьбу за выигрыш во втором туре", - заявил Порошенко.

Напомним: