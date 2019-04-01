Порошенко: Начинаю борьбу за выигрыш во втором туре

9576 просмотров
Понедельник, 1 апреля 2019, 12:18

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что будет бороться за выигрыш во втором туре выборов, несмотря на ярость "агентов Кремля" и сбежавших олигархов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Кремль, его агентура и сбежавшие олигархи чертовски свирепствуют на нынешних выборах, а судьба свела его во втором туре с "марионеткой Коломойского".

"Именно для того, чтобы начатое - завершить, сделанное - не перечеркнуть, а выстраданное людьми - не растратить, я начинаю борьбу за выигрыш во втором туре", - заявил Порошенко.

Напомним:

  • По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

Темы: Порошенко выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
История о томосе: как ставили самую популярную политическую драму года 1 апреля 2019, 12:00
У Бойко жалуются, что 20% его голосов присвоили Порошенко 1 апреля 2019, 11:06
Посчитали 61,15% протоколов: Зеленского и Порошенко разделяет 14% 1 апреля 2019, 10:28
Все новости
Главные новости
Как отреагировали акции украинских компаний на результаты 1-го тура выборов
Кандидат Шевченко: Я буду молиться, чтобы Зеленский выиграл
Доход Тимошенко вырос на 37%, а у ее мужа новый бизнес – декларация
Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году
Все новости
здоровье

Переход на летнее время 2019: как это влияет на здоровье, объяснения врачей

улыбнитесь!

Комиксы выходного дня для поклонников черного юмора

мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лафхаков, которые помогут легче путешествовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів