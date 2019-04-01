Порошенко: Начинаю борьбу за выигрыш во втором туре
Понедельник, 1 апреля 2019, 12:18
Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что будет бороться за выигрыш во втором туре выборов, несмотря на ярость "агентов Кремля" и сбежавших олигархов.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, Кремль, его агентура и сбежавшие олигархи чертовски свирепствуют на нынешних выборах, а судьба свела его во втором туре с "марионеткой Коломойского".
"Именно для того, чтобы начатое - завершить, сделанное - не перечеркнуть, а выстраданное людьми - не растратить, я начинаю борьбу за выигрыш во втором туре", - заявил Порошенко.
Напомним:
- По данным ЦИК, уже обработано более 70% голосов избирателей. Результаты свидетельствуют о том, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,46% голосов, а Петр Порошенко - 16,18%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
Украинская правда