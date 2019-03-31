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Второй тур: как социологи моделировали результат

Воскресенье, 31 марта 2019, 23:45
Второй тур: как социологи моделировали результат

Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу предсказывали первому.

По данным большого опроса трех социологических компаний, проведенного с 5 по 14 марта среди 15 тысяч респондентов (статистическая погрешность выборки: не более 0,8%), в этой паре Зеленский получает 39% голосов, а Порошенко 18%. 

 

Кроме того, социологи моделировали, кому в случае выхода во второй Зеленского и Порошенко отойдут голоса проигравших.

Так, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 14 по 22 марта, 47,4% сторонников Юлии Тимошенко в случае ее проигрыша на выборах 31 марта во втором туре готовы поддержать Владимира Зеленского.

Кроме того, в такой паре Зеленский наибольшую поддержку получит от электората Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%). 

 

Подобные результаты по данным опоса 9-15 марта показывала Социологическая группа Рейтинг. 

 

Напомним:

  • Согласно данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, первый тур очередных президентских выборов 31 марта выиграл шоумен Владимир Зеленский (30,4%). Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (17,8%). Третий результат показывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (14,2%).
  • В штабе Юлии Тимошенко заявляют, что по результатам подсчета 29% обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Зеленский занимает первое место, Тимошенко – второе, а Петр Порошенко – третье.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019социология
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