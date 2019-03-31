Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу предсказывали первому.

По данным большого опроса трех социологических компаний, проведенного с 5 по 14 марта среди 15 тысяч респондентов (статистическая погрешность выборки: не более 0,8%), в этой паре Зеленский получает 39% голосов, а Порошенко 18%.

Кроме того, социологи моделировали, кому в случае выхода во второй Зеленского и Порошенко отойдут голоса проигравших.

Так, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 14 по 22 марта, 47,4% сторонников Юлии Тимошенко в случае ее проигрыша на выборах 31 марта во втором туре готовы поддержать Владимира Зеленского.

Кроме того, в такой паре Зеленский наибольшую поддержку получит от электората Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%).

Подобные результаты по данным опоса 9-15 марта показывала Социологическая группа Рейтинг.

Напомним: