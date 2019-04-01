Луценко ошибочно "сделал" жену долларовой миллионершей
Генеральный прокурор Юрий Луценко подал декларацию, в которой состояние его жены, народного депутата Ирины, ошибочно увеличено более чем на 2 миллиона долларов.
Декларации супругов за 2018 год были обнародованы в едином реестре 31 марта, в последний день их подачи.
Среди денежных активов генпрокурора числятся 2,45 миллиона долларов наличными в собственности жены. В то же время, в декларации самой Ирины эта сумма составляет лишь 245 тысяч долларов.
Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сказала "Украинской правде", что дополнительный нолик в отчетности главы ГПУ указан случайно. Чиновник подаст исправленный документ.
В общем семья Луценко, включая младшим сыном Виталием, задекларировала около 4350000 гривен - на 1,8 миллиона меньше, чем в 2017 году.
Зарплата выросла и у Юрия, который в прошлом году заработал 1 782 654 гривен (на 480,65 тысяч больше, чем в 2017), и у Ирины, которая получила 447 695 гривен.
Прибыль семьи состояла также из имущества, которое жена генпрокурора сдает в аренду. Оно принесло семье 1 341 549 гривен.
Недвижимость, автомобили и другие ценности в декларациях не изменились: по-прежнему в собственности или пользовании семьи есть столичная кваритра, дом в области, два участка в Киевской и Ровенской области и гараж.
В автопарке – Mercedes-Benz 2017 года, Toyota Camry 2013 и Hyundai Grand Santa Fe 2015. Еще одна машина, Toyota Land Cruiser 200, значится в угоне.
Кроме того, Луценко говорит, что потратил значительные средства на благотворительность: на памятники, организацию мероприятия "Книга года", Одесский художественный музей, помощь бойцам ООС и вооруженным силам он в общем выложил 690 тысяч.
Еще 253 423 гривен чиновник указал как расходы на "размещение телевизионного отчета о результатах деятельности ГПУ".
Напомним:
- За прошлый год президент Петр Порошенко заработал в 100 раз больше чем в 2017 году.
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