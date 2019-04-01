Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году
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Понедельник, 1 апреля 2019, 10:08
За прошлый год президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиардов гривен доходов, а в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен прибыли.
Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018 год.
Кроме того супруги Порошенко задекларировал недвижимости и земельных участков на 77,5 млн гривен.
В то же время в декларацию за 2017 год Порошенко целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов.
Дополняется...
Украинская правда
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