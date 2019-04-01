Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году

За прошлый год президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов, а в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен доходов.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018 год.

В частности, Порошенко является конечным бенефециаром около 100 предприятий.

За прошлый год он задекларировал 336 тысячи гривен заработной платы и более 1,505 миллиарда гривен дивидендов.

В банках Порошенко сохраняет более 61 миллиона в долларах, более 2 миллионов в гривне, 7 тысяч в евро и 8 тысяч в фунтах, а наличных у президента - 60 тысяч гривен и 21 тысяча в долларах.

В то же время, гарант в 2018 году потратил 481 тысяч гривен на коммунальные услуги и 121 млн на рекламу.

Также Порошенко заплатил почти 40 млн налогов и отдал на благотворительность 21,7 млн гривен.

Кроме того супруги Порошенко задекларировал недвижимости и земельных участков на 77,5 млн гривен.

В то же время в декларацию за 2017 год Порошенко целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов.

В собственности Порошенко коллекция произведений искусства.

Также президент задекларировал Mercedes-benz 2010 года выпуска и автомобиль жены Jaguar 2018 выпуска, машины стоили супругам около 900 тысяч гривен.

Также у президента есть несколько ценных часов от Hublot, Breguet, Patek Phillip.

Жена президента Марина Порошенко драгоценности от Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а также часы от Hublot. Кроме того, в первой леди есть черная норковая шуба от Rinoi, полушубок из соболя Simonetta Revizza и несколько дорогих сумочек.

В штабе Порошенко объяснили, что сумма дохода, которую задекларировал президент, настолько выросла, потому что он 3 года не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых является, а указанная сумма является доходом за все это время.

"Миллиард 105 млн гривен поступили от Rotshschild Trust (Schweiz) AG, подтверждает, что передача "Рошен" в доверительную собственность и реальное отстранение Порошенко от влияния на корпорацию - свершившийся факт", - заявил представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Напомним: