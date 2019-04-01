Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году

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Понедельник, 1 апреля 2019, 10:08

За прошлый год президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиардов гривен доходов, а в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен прибыли.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018 год.

Кроме того супруги Порошенко задекларировал недвижимости и земельных участков на 77,5 млн гривен.

В то же время в декларацию за 2017 год Порошенко целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов.

Дополняется...

Украинская правда

Темы: Порошенко декларации


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