Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше чем в 2017 году

За прошлый год президент Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиардов гривен доходов, а в 2017 году он задекларировал всего 16,3 млн гривен прибыли.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018 год.

Кроме того супруги Порошенко задекларировал недвижимости и земельных участков на 77,5 млн гривен.

В то же время в декларацию за 2017 год Порошенко целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов.

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