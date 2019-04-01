Март вошел в десятку самых теплых в Киеве за 139 лет

Нынешний март по столице был на 4,4° С теплее климатической нормы.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура марта в Киеве составила +5,1° С. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, он вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

В марте было зафиксировано 4 температурных рекордов, причем тепле всего в столице было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла + 20,0° С.

Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3° С.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.