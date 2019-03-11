В мартовские выходные Киев побил 4 температурных рекорда

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Понедельник, 11 марта 2019, 13:11

За выходные 8-9 марта в в Киеве побиты 4 температурных рекорда.

Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

8 марта в столице среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла + 10,1°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году.

В этот день, по данным метеорологов, был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла + 17,7°С, что на 2,9°С выше климатической нормы.

9 марта в Киеве температура самой теплой ночи за 139 лет наблюдения не опустилась ниже 7,0°С, что на 1,7°С выше, чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила + 10,5°С, что на 2,2°С теплее предыдущего рекордного значения 1975 года.

По климатическим календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.

"Обращает на себя внимание то, что три рекорда побили на 2-3°С те, которые были установлены только три года назад. Упомянутые рекорды убедительно свидетельствуют об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями", - отмечает директор обсерватории Александр Косовец.

Напомним:

  • Метеорологическая весна пришла в Киев на неделю раньше климатической нормы.
  • Метеорологическая зима продолжалась с 13 ноября по 3 марта - в общем 111 дней. Зима в Киеве побила температурный рекорд 139-летней давности.
  • Уже седьмой подряд месяц февраль оказался теплее нормы.

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Темы: погода


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