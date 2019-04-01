Обработано 80% голосов: Падение Порошенко приближается к психологической отметке

Центральная избирательная комиссия обработала 80,33% протоколов, по предварительным результатам, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко, который все еще остается на втором месте.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Так, Зеленского поддержали 30,41% избирателей, а Порошенко - 16,03%. При этом ранее сообщалось, что на момент обработки 70% протоколов, результат Порошенко составлял 16,18%.

Зеленский лидирует в большинстве регионов областях и городе Киев. Больше всего за него проголосовали в Днепропетровской области.

За Порошенко больше проголосовали во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Также Порошенко получил наибольшую поддержку за рубежом.

По итогам обработки 80.33% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко составил 14,38%.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,24% избирателей.

Кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко получил 11,55% голосов.

Больше всего Бойко поддержали в Луганской и Донецкой областях.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,03%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 5,95%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,30%, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул - 4,3 %, кандидат от правых сил Руслан Кошулинский - 1,64%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов каждый.