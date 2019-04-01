За нарушения на выборах открыли 61 уголовное производство – Аваков
В течение дня и ночи выборов в полицию поступило 2 тысячи 605 обращений относительно нарушений, по этим фактам открыто 61 уголовное производство.
Об этом на брифинге в Центральной избирательной комиссии заявил глава МВД Арсен Аваков.
"Мы имеем беспрецедентный уровень безопасности и обеспечения прав на этих выборах. Системных нарушений на выборах мы не увидели. Мы имели значительное количество обращений о нарушениях. В общем, зафиксировано 2605 обращений, в рамках таких обращений есть админпротоколы и открыто 61 уголовное производство", - сказал он.
Вместе с тем Аваков добавил, что "все эти производства носили несистемный характер, были единичные, порой анекдотические".
"В целом превенция стала символом этой избирательной кампании. Благодаря превенции мы смогли избежать многих негативных фактов в этой избирательной кампании, начиная от пресловутых "сеток", которые в значительной степени удалось побороть, практически полное отсутствие каруселей и многие другие факторы", - сказал Аваков.
Также, по его словам, хорошо сработала киберполиции, которая блокировала все попытки вмешательства в деятельность ЦИК с некоторых ір-адресов в Киеве и России.
В свою очередь руководитель национальной полиции Сергей Князев уточнил, что относительно законной агитации поступило 140 сообщений, относительно фотографирования бюллетеней – 149, подкупа избирателей – 54, повреждения бюллетеней – 38, неправдивых сообщений о заминировании – 18, попыток выноса бюллетеней с участков – 13.
"Лидером по регистрации правонарушений является Днепропетровская область – 16, Донецкая – 7, Винницкая – 5, Черниговская – 4, Харьковская – 4, Черкасская 3. Но каких-либо уголовных правонарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, полиция пока не зафиксировала", - подытожил Князев.
Напомним:
- По результатам обработки 85% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,34% избирателей, за Петра Порошенко – 16,02%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.
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