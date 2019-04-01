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Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Понедельник, 1 апреля 2019, 20:01

Канцлерка Германии Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что политики говорили о дальнейших шагах, в частности в рамках Нормандского формата, о Минских договоренностях, освобождении заложников Кремля, а также о развертывании миротворческой миссии ООН на территории оккупированного Донбасса.

Напомним:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда
Темы: МеркельПорошенковыборы президента 2019
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