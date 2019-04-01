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19% россиян согласны, что аннексия Крыма навредила стране - "Левада центр"

Понедельник, 1 апреля 2019, 20:54

19% опрошенных россиян считают, что аннексия Крыма нанесла России больше вреда, чем пользы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" по состоянию на март 2019 года.

В то же время 65% респондентов считают, что аннексия полуострова принесла больше пользы, а 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Также подавляющее большинство опрошенных россиян поддерживает аннексию Крыма - 58% опрошенных определенно да, 28% - скорее да. Скорее не поддерживает - 7% опрошенных и точно не поддерживает 3%, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Так же подавляющее большинство респондентов не согласно с тем, что Россия нарушила свои международные обязательства и договоренности. Скорее не согласны 28% опрошенных, определенно не согласны 43%, в то время соглашаются с этим 6% респондентов и скорее согласны 11% респондентов, еще 12% затруднились ответить.

Опрос будет проведен с 21 по 27 марта среди 1600 человек, возрастом от 18 лет в городах и селах. Исследование провели методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает максимально 3,4%.

Напоминаем:

  • Предыдущий соцопрос в марте показал, что большинство россиян положительно оценивают аннексию Крыма Россией.

Украинская правда
Темы: РосcияКрыманнексия
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