В партии Меркель ждут большей конкретики от Зеленского до второго тура

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Понедельник, 1 апреля 2019, 22:52

В парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге заявили, что ожидают в течение следующих трех недель от Владимира Зеленского большей конкретики по его политическим позициям и представления команды, которая будет его поддерживать.

Об этом говорится в заявлении председателя фракции ХДС/ХСС Давида Вадефуля.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее тяжелой экономической и социальной ситуации", - отмечается в заявлении.

По мнению Вадефуля, это будет только на руку Москве "и будет поощрять ее интенсифицировать свою дестабилизационную политику в отношении Украины".

"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели - лишить власти олигархов учитывая, что олигарх Игорь Коломойский в значительной степени поддерживал его предвыборную кампанию", - отмечает немецкий политик.

Также Давид Вадефуль считает, что высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарования процессом реформ президента Петра Порошенко.

"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить решительную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", - добавил он.

Также в ХДС/ХСС вспомнили о Юлии Тимошенко.

"Новая неудача Юлии Тимошенко свидетельствует, что избиратели не доверяют ее непонятной внутренней и внешней политике. Прежде всего, она не смогла убедить избирателей в пользе ее дорогих, но вряд ли финансово возможных предвыборных обещаниях, которые только ухудшили бы развитие Украины", - утверждает председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Напомним:

  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Украинская правда

Темы: Германия Украина выборы президента 2019 Зеленский Порошенко


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