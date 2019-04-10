Доклад Мюллера могут обнародовать в течение недели
1438 просмотров 1438 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 07:00
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования по "делу РФ" может быть опубликован "в течение одной недели". Данные, касающиеся источников спецслужб, будут недоступны для общественности.
Об этом во вторник, 9 апреля, заявил генпрокурор США Уильям Барр, передает DW.
По его словам, часть данных будет недоступной для общественности. В частности, это будет касаться информации об источниках спецслужб и данных, затрагивающих частную жизнь "второстепенных действующих лиц", которым не были предъявлены обвинения.
Напомним:
- Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua