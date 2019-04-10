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Доклад Мюллера могут обнародовать в течение недели

Среда, 10 апреля 2019, 07:00

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования по "делу РФ" может быть опубликован "в течение одной недели". Данные, касающиеся источников спецслужб, будут недоступны для общественности.

Об этом во вторник, 9 апреля, заявил генпрокурор США Уильям Барр, передает DW.

По его словам, часть данных будет недоступной для общественности. В частности, это будет касаться информации об источниках спецслужб и данных, затрагивающих частную жизнь "второстепенных действующих лиц", которым не были предъявлены обвинения.

Напомним:

  • Согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.

Темы: США
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