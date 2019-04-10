Доклад Мюллера могут обнародовать в течение недели

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования по "делу РФ" может быть опубликован "в течение одной недели". Данные, касающиеся источников спецслужб, будут недоступны для общественности.

Об этом во вторник, 9 апреля, заявил генпрокурор США Уильям Барр, передает DW.

По его словам, часть данных будет недоступной для общественности. В частности, это будет касаться информации об источниках спецслужб и данных, затрагивающих частную жизнь "второстепенных действующих лиц", которым не были предъявлены обвинения.

Напомним: