Депутата, который не задекларировал квартиру, наказали мизерным штрафом
Среда, 10 апреля 2019, 09:49
Депутат Северодонецкого городского совета, который не внес изменения в свою декларацию после приобретения квартиры, наказали штрафом в 1700 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Отмечается, что депутат купил квартиру за 150 тысяч гривен, но в нарушение требований ч. 2 ст. 52 закона "О предотвращении коррупции" несвоевременно сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.
"Суд, согласившись с прокурором, признал виновным субъекта декларирования в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и наложил взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен", - говорится в сообщении.
Украинская правда