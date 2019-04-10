Депутат Северодонецкого городского совета, который не внес изменения в свою декларацию после приобретения квартиры, наказали штрафом в 1700 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что депутат купил квартиру за 150 тысяч гривен, но в нарушение требований ч. 2 ст. 52 закона "О предотвращении коррупции" несвоевременно сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Суд, согласившись с прокурором, признал виновным субъекта декларирования в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и наложил взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен", - говорится в сообщении.