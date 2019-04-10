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Масштабное ДТП в Днипре: у КрАЗа на ходу отказали тормоза, он таранил авто

Среда, 10 апреля 2019, 10:39

В Днипре произошло ДТП, в результате которого повреждены 11 автомобилей и пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Около 9.00 среды, двигаясь вниз по проспекту Поля, грузовой автомобиль КрАЗ неожиданно начал таранить машины, которые двигались перед ним.

 
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На месте ДТП работает полиция и находятся медики. Кроме этого сотрудники Госслужбы Украины по ЧС смывают с асфальта бензин и масло.

По данным ГСЧС в Днепропетровской области, в результате аварии пострадала женщина 70 лет, которую с сотрясением мозга госпитализировали в одну из больниц города.

В полиции Днепропетровской области сообщают, что "у грузовика отказали тормоза, в результате чего повреждено 7 машин".

 
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Вместе с тем, в областном главке ГСЧС сообщают, что по предварительным данным водитель грузового автомобиля КрАЗ (с прицепом) не справился с управлением и совершил наезд на 11 автомобилей, в том числе 1 автобус (корпоративный автобус сети супермаркетов АТБ, был с пассажирами) и 1 микроавтобус (осуществлял перевозку "Покров-Никополь-Днепр", был с пассажирами).

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Темы: ДнепрДТП
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