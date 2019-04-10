Зеленский активно готовится к дебатам

11256 просмотров 11256 просмотров
Среда, 10 апреля 2019, 11:21

Кандидат в президенты комик Владимир Зеленский упорно и тщательно готовится к дебатам, где хочет показать себя избирателям как серьезного политика.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Шоу против бизнеса. Как Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру".

"Он не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова хочет только представить себя избирателям как серьезного молодого политика", - рассказал один из членов команды Зеленского.

Отмечается, что в целом команда Зеленского строит свою медиа-кампанию во второй тур вокруг двух месседжей.

Первый: это не выбор между ЕС и Россией – это выбор между будущим и прошлым. Мол, "будущее действительно неизвестно и несет свои риски, но это точно шаг вперед. А прошлое мы видели и все знаем".

Второй: Зеленский не разъединяет страну, а объединяет ее.

"Зеленая карта областей, где мы победили, является наглядным свидетельством того, что мы не делим страну. Зе страну объединил", - объясняет один из соратников руководителя "Квартала".

Новый агитационный лозунг Зеленского в борьбе против Порошенко будет звучать так: "Конец эпохи жадности".

Однако относительно Зеленского сейчас остаются как минимум два больших вопроса, которые также являются потенциальными рисками.

Во-первых, за время избирательной кампании так и не стало понятно, какой Владимир Зеленский на самом деле – неизвестны его сильные и слабые стороны как политика, непонятно, какой у него уровень понимания государственных процессов и тому подобное.

Вторая потенциальная угроза – это связи Зеленского с олигархами. В частности, с Игорем Коломойским, на канале 1+1 которого выходят шоу студии "Квартал 95", и с Виктором Пинчуком, на "Новом канале" которого теперь выходит продукт "95 квартала" Improv live show.

Напомним:

  • В первом туре выборов президента, который состоялся 31 марта, победили Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский дебаты выборы президента 2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко приедет на "Олимпийский" сдавать новые анализы 10 апреля 2019, 11:28
Антикоррупционеры указали, чего не хватает в планах Зеленского 10 апреля 2019, 11:21
Кличко назначил дату и время: Зеленского и Порошенко ждут эксперты VADA   10 апреля 2019, 10:55
Все новости
Главные новости
"Олимпийский" получил запросы на дебаты от Порошенко и Зеленского
Зеленский активно готовится к дебатам
В Украине разрешили использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов
Порошенко собрал БПП: надо победить Зеленского нокаутом
Все новости
тест

Проверьте, не нужно ли вам в отпуск

Фото

Как выглядят литовские собаки

мнение

5 отличий в мышлении левши

Поиск по сайту
Архив
Весь архів