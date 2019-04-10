Зеленский активно готовится к дебатам

Кандидат в президенты комик Владимир Зеленский упорно и тщательно готовится к дебатам, где хочет показать себя избирателям как серьезного политика.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Шоу против бизнеса. Как Зеленский и Порошенко готовятся ко второму туру".

"Он не будет дискутировать с Порошенко, говорить уже не о чем. Вова хочет только представить себя избирателям как серьезного молодого политика", - рассказал один из членов команды Зеленского.

Отмечается, что в целом команда Зеленского строит свою медиа-кампанию во второй тур вокруг двух месседжей.

Первый: это не выбор между ЕС и Россией – это выбор между будущим и прошлым. Мол, "будущее действительно неизвестно и несет свои риски, но это точно шаг вперед. А прошлое мы видели и все знаем".

Второй: Зеленский не разъединяет страну, а объединяет ее.

"Зеленая карта областей, где мы победили, является наглядным свидетельством того, что мы не делим страну. Зе страну объединил", - объясняет один из соратников руководителя "Квартала".

Новый агитационный лозунг Зеленского в борьбе против Порошенко будет звучать так: "Конец эпохи жадности".

Однако относительно Зеленского сейчас остаются как минимум два больших вопроса, которые также являются потенциальными рисками.

Во-первых, за время избирательной кампании так и не стало понятно, какой Владимир Зеленский на самом деле – неизвестны его сильные и слабые стороны как политика, непонятно, какой у него уровень понимания государственных процессов и тому подобное.

Вторая потенциальная угроза – это связи Зеленского с олигархами. В частности, с Игорем Коломойским, на канале 1+1 которого выходят шоу студии "Квартал 95", и с Виктором Пинчуком, на "Новом канале" которого теперь выходит продукт "95 квартала" Improv live show.

Напомним: