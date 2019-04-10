В Украину идут дожди и грозы

11 апреля почти по всей территории страны ожидаются дожди, на юге, в центре и на востоке вероятны грозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 апреля в Украине дождей станет больше. Выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На Юге, в Центре и на Востоке вероятны грозы. Юго-восточный ветер ожидается порывистым", - говорится в сообщении.

В западных областях будет холоднее, +8+13 градусов, на севере +11+16 градусов, в южной части, в центральных областях и на востоке +16+22 градуса.

"В Киеве четверг обещает быть влажным, периодически дожди, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6+9 градусов, днем ​​+12+14 градусов", - пишет синоптик.

Скриншот с meteo.gov.ua

По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на Западе и Севере Украины местами возможны заморозки.