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Украина расширила список запрещенных товаров из РФ

Среда, 10 апреля 2019, 12:44
Украина расширила список запрещенных товаров из РФ

Кабинет министров расширил перечень товаров из Российской Федерации на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, утвержденный им в декабре 2015 года, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту постановления, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков с бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.

Кроме этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратуру для коммутации, которая используется в устройствах железнодорожной автоматики.

Кроме этого в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.

Постановления вступают в силу через 10 дней со дня опубликования.

Напомним:

  • В декабре 2018 Кабмин продлил ограничения на импорт некоторых товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.
  • 30 декабря 2015 Кабинет министров утвердил перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров. Этот список неоднократно дополняли.

Темы: РосcияКабинет министровсанкции
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