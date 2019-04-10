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Кличко дал понять, что за большие деньги может вернуться на ринг

Среда, 10 апреля 2019, 13:52

Бывший украинский боксер Владимир Кличко может вернуться на ринг, если ему заплатят 100 миллионов долларов.

Об этом рассказал в интервью немецкой газете Abendzeitung брат Владимира экс-боксер мэр Киева Виталий Кличко.

"Позвольте мне рассказать правдивую историю. Когда появилась новость, что телеканал предложил $ 40 млн для возвращения Владимира на ринг, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не интересует"", - объясняет Кличко.

Виталий говорит, что через несколько недель СМИ заговорили о предложении на 80 миллионов, и он снова позвонил брату и спросил: "Какая ситуация сейчас?".

"Он сказал: "Это не то предложение, которое изменит мое отношение, возможно, я начну думать об этом, когда предложат 100 миллионов", - говорит Кличко-старший.

В то же время Виталий Кличко убежден, что сами по себе деньги не являются мотивацией для его брата.

"Владимиру не нужны деньги, об этом он уже позаботился. Он много заработал как боксер... у него хорошая карьера после карьеры. Только деньги не будут мотивировать его", - добавил мэр Киева.

Напомним:

  • Титулованный украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры 3 августа 2017 года.
  • Спортсмен отказался матча-реванша с Энтони Джошуа, которому проиграл 29 апреля 2017 года титульный поединок за пояса по версиям WBA и IBO.

Украинская правда
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