Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Батькивщина" распустила фракцию в Житомире и исключила из партии депутатов

Среда, 10 апреля 2019, 18:13

В ВО "Батькивщина" заявили о роспуске фракции в Житомирском городском совете и исключения из рядов партии местных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской партийной организации ВО "Батькивщина" в Facebook.

Отмечается, что 10 апреля состоялось совместное заседание членов политического бюро Житомирской областной и городской партийных организаций ВО "Батькивщина" и депутатов Житомирского областного совета.

"Принято решение о роспуске фракции ВО "Батькивщина" в Житомирском городском совете в составе Цимбалюк Любовь Владимировны, Горб Валерия Михайловича, Забродского Геннадия Александровича, Кропивницкого Людмилы Геннадиевны, Мартынчук Ивана Владимировича, Оноприенко Татьяны Николаевны, Пыдюры Сергея Михайловича и Скоропада Игоря Михайловича", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было принято решение об исключении из рядов "Батькивщины" Любови Цимбалюк, Ивана Мартынчука, Валерия Горба, Людмилы Кропивницкой, Владимира Савченко, Олег Горая и Александра Свирчевского.

При этом в пресс-службе добавили, что председатель Житомирской областной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская представила членам бюро новую команду, которых партия будет рекомендовать утвердить политсовете ВО "Батькивщина" для участия в парламентских и местных выборах.

В частности, это Богдан Купчинский - кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по 62-му избирательному округу, г. Житомир; Александр Васильковский - кандидат на городского голову города Житомира и Людмила Янушевич - первый номер в партийном списке кандидатов в депутаты от ВО "Батькивщина" в Житомирском городском совете.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаЖитомир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Батькивщина
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
ВАКС закрыл дело против нардепа от "Батькивщины", потому что долго "лечился"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: