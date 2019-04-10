"Батькивщина" распустила фракцию в Житомире и исключила из партии 7 депутатов

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Среда, 10 апреля 2019, 18:13

В ВО "Батькивщина" заявили о роспуске фракции в Житомирском городском совете и исключения из рядов партии семи местных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской партийной организации ВО "Батькивщина" в Facebook.

Отмечается, что 10 апреля состоялось совместное заседание членов политического бюро Житомирской областной и городской партийных организаций ВО "Батькивщина" и депутатов Житомирского областного совета.

"Принято решение о роспуске фракции ВО "Батькивщина" в Житомирском городском совете в составе Цимбалюк Любовь Владимировны, Горб Валерия Михайловича, Забродского Геннадия Александровича, Кропивницкого Людмилы Геннадиевны, Мартынчук Ивана Владимировича, Оноприенко Татьяны Николаевны, Пыдюры Сергея Михайловича и Скоропада Игоря Михайловича", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что было принято решение об исключении из рядов "Батькивщины" Любови Цимбалюк, Ивана Мартынчука, Валерия Горба, Людмилы Кропивницкой, Владимира Савченко, Олег Горая и Александра Свирчевского.

При этом в пресс-службе добавили, что председатель Житомирской областной организации ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская представила членам бюро новую команду, которых партия будет рекомендовать утвердить политсовете ВО "Батькивщина" для участия в парламентских и местных выборах.

В частности, это Богдан Купчинский - кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по 62-му избирательному округу, г. Житомир; Александр Васильковский - кандидат на городского голову города Житомира и Людмила Янушевич - первый номер в партийном списке кандидатов в депутаты от ВО "Батькивщина" в Житомирском городском совете.

Украинская правда

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Темы: Батькивщина Житомир


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