Украина накроют дожди и грозы

В пятницу в Украине ожидаются дожди, на востоке с грозами, температура в большинстве западных и северных областей днем ​​9-14 ° тепла, на остальной территории - днем ​​16-21° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет "Укринформ".

Синоптики отметили, что 12-13 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.

В частности, 12 апреля пройдут кратковременные дожди, местами, кроме запада и севера, грозы.

13 апреля - небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в западных, северных, днем ​​и в большинстве центральных областей без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем ​​14-19°; в Карпатах ночью и днем ​​0-5° тепла.

По данным синоптиков, осадки продолжатся в некоторых областях до понедельника.

В частности, в воскресенье и понедельник в северных, восточных, а 15 апреля и в большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.

Температура ночью 0-6° тепла; днем 7-13° тепла; 14 апреля в южной части ночью 3-9°, днем ​​10-16° тепла.

В Киеве 12-13 апреля переменная облачность, 12 апреля прогнозируют кратковременный дождь, 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

14-15 апреля в столице без существенных осадков, температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.