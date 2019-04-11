Украина накроют дожди и грозы
В пятницу в Украине ожидаются дожди, на востоке с грозами, температура в большинстве западных и северных областей днем 9-14 ° тепла, на остальной территории - днем 16-21° тепла.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет "Укринформ".
Синоптики отметили, что 12-13 апреля в Украине будет облачно с прояснениями.
В частности, 12 апреля пройдут кратковременные дожди, местами, кроме запада и севера, грозы.
13 апреля - небольшие, местами умеренные дожди, грозы, в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Карпатах ночью и днем 0-5° тепла.
По данным синоптиков, осадки продолжатся в некоторых областях до понедельника.
В частности, в воскресенье и понедельник в северных, восточных, а 15 апреля и в большинстве западных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь.
Температура ночью 0-6° тепла; днем 7-13° тепла; 14 апреля в южной части ночью 3-9°, днем 10-16° тепла.
В Киеве 12-13 апреля переменная облачность, 12 апреля прогнозируют кратковременный дождь, 13 апреля без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.
14-15 апреля в столице без существенных осадков, температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.
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