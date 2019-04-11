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Фейковый диагноз: Насиров проиграл суд врачу и теперь сам должен заплатить

Четверг, 11 апреля 2019, 10:59

Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров снова проиграл суд против врача Максима Соколова, который свидетельствовал о фейковости диагноза и теперь обязан выплатить ему компенсацию в 13 тысяч гривен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Отмечается, что Насиров лично пришел на суд.

По данным ЦПК, экс-глава Фискальной службы просил суд признать обследования и показания в суде Соколова по его делу незаконными, а также взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен - с медучреждения.

Сообщается, что Насирову отказали в удовлетворении иска.

"Сам Насиров обязан заплатить врачу Соколову 13000 гривен компенсации", - говорится в сообщении.

После суда Соколов отметил, что это едва ли не единственный случай, когда общественность встала на защиту медработника.

При этом сам Насиров утверждает, что его адвокаты собрали достаточно доказательств, чтобы утверждать, что против него действовали по умышленным сговору, а также добавил, что будет подавать новый иск.

Напомним

  • В декабре 2018 Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил иск экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу, который свидетельствовал по делу против него.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Насировсуд
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