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Непал отправит экспедицию на Эверест, чтобы убрать мусор

Пятница, 12 апреля 2019, 04:02

Власти Непала решили отправить специальную экспедицию на Эверест, чтобы собрать мусор и забрать мертвые тела, которые засоряют самую высокую гору мира.

Об этом сообщает AFP.

"Десятки лет коммерческого альпинизма превратили Эверест на высочайшую свалку планеты. Пустые бутылки и газовые баллончики, флуоресцентные палатки, поломанное альпинистское снаряжение, а также человеческие экскременты загрязняют маршрут к вершине горы", - говорится в сообщении.

"Мы гордимся Эверестом, но нас обвиняют в том, что мы не в состоянии очистить его. Сейчас мы объединились, чтобы очистить гору", - сказал Данду Гхимире, руководитель департамента туризма Непала.

Правительство объединило свои усилия с альпинистскими ассоциациями, армией и местными организациями, чтобы координировать усилия по очистке.

Команду из 14 членов отправят в базовый лагерь альпинистов на Эвересте после 25 апреля. Они должны собрать до 11 тонн мусора.

Восемь участников поднимутся в лагерь 2 на высоте 6,400 метров, а команды из трех членов команды по очереди будут подниматься в лагерь 4 на высоте  7,950 метров, где они проведут 15 дней, собирая мусор на заснеженных склонах.

"Правительство впервые взяло на себя инициативу по очистке горы, но это не может быть сделано всего за один год. Мы должны продолжать это", - сказал Санта-Бир Шерпа, представитель непальской альпинистской ассоциации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Непал
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