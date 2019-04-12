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Новые онлайн-услуги Укрзализныци: билеты на группу, "лист ожидания" и не только

Пятница, 12 апреля 2019, 15:01

"Укрзализныця" планирует значительно расширить функционал онлайн-сервисов - пассажиры и грузовые клиенты смогут заказать и оплатить новые услуги.

Большинство опций планируется включить уже в этом году, сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, среди услуг, которые можно будет удобно оформить онлайн: заказ на групповые перевозки пассажиров, заказ вагона с местами для людей с инвалидностью, заказ перевозки авто в вагоне-автомобилевозе.

Планируется также введение услуги "лист ожидания", когда пассажир получает сообщение о появлении в продаже необходимых ему билетов.

Появятся также онлайн-новации и для клиентов из сектора грузовых перевозок.

"Укрзализныця" планирует, в частности, провести существенный реинжиниринг процесса планирования грузовых перевозок, что позволит перейти от традиционной системы месячного планирования к системе управления заказами на период фрахтового года.

"Благодаря этому клиенты смогут самостоятельно управлять заказами и нести установленную ответственность, в том числе и финансовую", – сказал Кравцов.

"Кроме этого, в планах компании – расширить спектр дополнительных услуг, предоставляемых клиентам для организации грузовых перевозок. В частности, появится возможность заказать тягу или "нити графика", – добавил он.

В "Укрзализныце" отметили, что онлайн-сервис по продаже проездных документов пользуется спросом среди пассажиров. Так, в 2018 году порядка 50% от общего количества проданных билетов пассажиры заказали через интернет.

С января 2019 года в тестовом режиме на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua введена продажа льготных билетов через интернет для людей с инвалидностью.

Еще с 2014 года работает продажа билетов со студенческой льготой.

Темы: Укрзализныцятранспорттехнологии
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