Австрийский журналист Вершютц прибыл в Украину после отмены запрета на въезд

Шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиан Вершютц, которому был запрещен въезд в Украину, прибыл в Киев.

Об этом сообщил сам Вершютц, передает "Европейская правда".

В частности, на своей странице в Facebook он разместил несколько фотографий, в том числе сделанных во время интервью с главным политтехнологом кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым.

"Мы также хотели сделать интервью со спикером команды Порошенко, но пока не получили ответа", - написал Вершютц.

Как сообщил один из авторов "Европейской правды", Кристиан Вершютц проходил контроль по дипломатической линии.

Напомним, СБУ отменила запрет на въезд в Украину шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд".

Ранее Кристиан Вершютц обратился в суд с иском о признании решения СБУ о запрете въезда незаконным, его интересы защищала команда экс-заместителя главы администрации президента Украины при Януковиче Андрея Портнова.

Перед этим СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину на один год. В службе заявили, что основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста и избежания возможных провокаций - Вершютц ранее заявлял об угрозах его жизни в Украине.

В МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".