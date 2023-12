В НАТО напомнили России, что сотрудничество тормозит ситуация с Украиной

Североатлантический альянс выбрал тактику сдерживания и обороны по отношению к России, а приостановление сотрудничества с РФ произошло из-за агрессии против Украины.

Так в НАТО отреагировали на слова заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о полном прекращении сотрудничества между НАТО и Россией, сообщает DW.

"НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", – заявил он в интервью РИА "Новости".

Пресс-секретарь НАТО Оаны Лунгеску в ответ заявила: "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двувекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога".

Она напомнила, что в марте 2014 года Альянс в связи с "агрессивными действиями России против Украины полностью приостановил практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога" – и ситуация не изменилась.

Представительница альянса напомнила, что на саммите в Брюсселе в июле 2018 года НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО привержено диалогу с Россией с целью ясного обозначения наших позиций, снижение рисков и усиление прозрачности", – указала Лунгеску, отметив, что Альянс продолжает диалог с Россией на разных уровнях.

В качестве примеров она привела встречи Совета НАТО-Россия, последняя из которых состоялась в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 года в Мюнхене.

Ранее другая спикер НАТО Реанна Джонс написала в Twitter, что "НАТО приостановило все практическое сотрудничество с Россией в 2014 году в ответ на конфликт в Украине".

