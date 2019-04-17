Санкции в обмен на сирийцев: стало известно, как в ЕС утвердили наказание РФ за Азов

Процесс принятия решения о санкциях против восьми россиян за агрессию в районе Азовского моря был непростым из-за сопротивления Финляндии и Италии, однако его удалось преодолеть.

Об этом говорится в статье "Санкции и предвыборная поддержка: чего достиг Порошенко в отношениях с ЕС в 2019 году", сообщает "Европейская правда".

Дебаты о возможных санкциях за агрессию России в районе Азовского моря начались сразу после нападения 25 ноября 2018 года. Но против новых мер выступала Германия, ее поддержали Франция, Италия, другие члены ЕС.

"Согласование даже очень символических персональных санкций стало большой проблемой, потребовавшей многоуровневых переговоров между странами ЕС", - говорится в статье.

По данным чиновников, новые санкции блокировала Финляндия, которая добилась исключения из санкционного перечня заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России, адмирала Геннадия Медведева.

После его замены санкции по принципиальным мотивам заблокировала Италия, которая долгое время настаивает на необходимости отмены ограничительных мер против РФ.

По данным источников, снять вето Италии удалось благодаря Литве.

"Официального подтверждения этих данных нет, но в дипломатическом сообществе ходят слухи, что для достижения этого компромисса Литва приняла пять семей сирийцев, прибывших в Италию", - говорится в статье.

Как отмечается, по мнению Украины, санкции против России за нападение и дальнейшую агрессию в Азовском море должны быть совершенно другие. Украинская сторона настаивала на более суровом наказании для РФ.

"Киев даже представил Брюсселю свое видение под названием "Азовский пакет", включавший ограничения против компаний, российских портов и судов. Однако кроме традиционных друзей вроде Литвы и присоединившейся к ним Дании эта идея не нашла сторонников", - утверждает автор статьи.

Напомним, 15 марта Совет ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России в связи с керченской агрессией.

Европейская правда