Зеленский - Порошенко: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре

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Пятница, 19 апреля 2019, 19:38

Во время дебатов на "Олимпийском" Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на его известную претензию, что шоумен - это кот в мешке.

"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.

Эта фраза вызвала крики и свист со стороны зрителей.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: дебаты выборы президента 2019 Зеленский Порошенко


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