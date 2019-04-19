Зеленский - Порошенко: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре

Во время дебатов на "Олимпийском" Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко на его известную претензию, что шоумен - это кот в мешке.



"Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - заявил кандидат.

Эта фраза вызвала крики и свист со стороны зрителей.

Евгений Кизилов, УП