Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс
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Вторник, 2 апреля 2019, 09:24
По данным обработки 97,8% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко.
Так, по состоянию на 9:20 шоумен набрал 30,26% голосов, а действующий президент - 15,92%.
Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,38% – и, очевидно, уже не имеет шансов пройти во второй тур выборов.
Пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал на данный момент 11,66%, а единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,92%.
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Напомним:
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
- Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.
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