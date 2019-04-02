Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс

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Вторник, 2 апреля 2019, 09:24

По данным обработки 97,8% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко.

Так, по состоянию на 9:20 шоумен набрал 30,26% голосов, а действующий президент - 15,92%.

Экс-премьер и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила 13,38% – и, очевидно, уже не имеет шансов пройти во второй тур выборов.

Результаты 1 тура после обработки 97,8% протоколов
Результаты 1 тура после обработки 97,8% протоколов
ЦИК

Пророссийский кандидат Юрий Бойко набрал на данный момент 11,66%, а единый кандидат от демократических сил Анатолий Гриценко – 6,92%.

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Напомним:

  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Темы: выборы президента 2019 виборы Зеленский Порошенко Тимошенко


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