Зеленский не эксперт во всех вопросах, но хочет собрать мощную команду – Данилюк
В случае победы на выборах президента Владимир Зеленский будет формировать мощную команду.
Об этом заявил советник кандидата в президенты Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но говорит, что соберет сильную команду, наиболее мощную команду, будет слушать и сотрудничать с этой командой", - сказал Данилюк в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
По его словам, нет ни одного человека в мире, который может сам управлять такой большой страной как Украина.
"Нужна мощная команда, и я уверен, что Владимир (Зеленский – ред.) приведет ее к власти, и мы все очень быстро увидим результат", - сказал он.
Данилюк также считает, что Зеленский сможет вести международные переговоры.
"К любым переговорам нужно готовиться. Нет ни одного человека, который просто без подготовки готов провести переговоры такого уровня сложности", - сказал он.
"И если говорить о вопросе мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно нужно проработать любые предложения в "Минском формате", потому что это является сейчас гарантией очень широкого круга вопросов, в частности, о санкциях", - подытожил советник Зеленского.
Напомним:
- По результатам обработки 97,8% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,26% избирателей, за Петра Порошенко – 15,92%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, побеждал первый.