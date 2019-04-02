Зеленский не эксперт во всех вопросах, но хочет собрать мощную команду – Данилюк

В случае победы на выборах президента Владимир Зеленский будет формировать мощную команду.

Об этом заявил советник кандидата в президенты Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Зеленский не говорит, что является экспертом во всех вопросах, но говорит, что соберет сильную команду, наиболее мощную команду, будет слушать и сотрудничать с этой командой", - сказал Данилюк в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

По его словам, нет ни одного человека в мире, который может сам управлять такой большой страной как Украина.

"Нужна мощная команда, и я уверен, что Владимир (Зеленский – ред.) приведет ее к власти, и мы все очень быстро увидим результат", - сказал он.

Данилюк также считает, что Зеленский сможет вести международные переговоры.

"К любым переговорам нужно готовиться. Нет ни одного человека, который просто без подготовки готов провести переговоры такого уровня сложности", - сказал он.

"И если говорить о вопросе мирного урегулирования на востоке страны, то обязательно нужно проработать любые предложения в "Минском формате", потому что это является сейчас гарантией очень широкого круга вопросов, в частности, о санкциях", - подытожил советник Зеленского.