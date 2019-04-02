Главу Госрезерва будут судить за перемещение зерна

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Вторник, 2 апреля 2019, 10:58

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственного агентства резерва Вадима Мосийчука.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, напоминая: служебная халатность чиновника нанесла государству ущерб более чем 6 млн гривен.

30 марта представители прокуратуры Киева в аэропорту "Борисполь" вручили главе Госрезерва Вадиму Мосийчуку обвинительный акт по делу о перемещении зерна в 2017 году с К "Хлебная база №85" под Харьковом на ГП "Златодар" в Золотоноше.

По данным следствия, на протяжении 2017 года чиновник необоснованно решил переместить более 14 тысяч тонн зерна, которые хранились на ГП "Хлебная база № 85" в Харьковской области, на ГП "Златодар" в Черкасской области – якобы из-за близости с зоной АТО.

На загрузку, разгрузку и транспортировку зерна безосновательно потратили более 6 млн гривен, считает следствие.

По данным прокуратуры, получены "неопровержимые доказательства" совершения должностным лицом Госагентства резерва Украины преступления по ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшего тяжкие последствия государственным интересам и интересам отдельных юридических лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без него.

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Темы: прокуратура криминал


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