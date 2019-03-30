Председателю Госрезерва вручили обвинительный акт в аэропорту

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Суббота, 30 марта 2019, 18:07
Вадим Мосийчук

Представители прокуратуры г. Киева вручили председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку обвинительный акт по делу о перемещении зерна в 2017 году с ГО "Хлебная база №85", что под Харьковом, на ГП "Златодар" (г. Золотоноша Черкасской обл).

Как сообщает пресс-служба Госрезерва, обвинительный акт Мосийчуку вручили в субботу в 16:15 непосредственно после его прилета из отпуска прямо в аэропорту "Борисполь".

 
Все фото пресс-службы Госрезерва

"Сразу по прилету меня и всю мою семью задержала Госпогранслужба. Обыскали не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на "сцене" появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами. Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы 85 на предприятие Златодар", - заявил Мосийчук.

 

По его словам, акт вручен без официального вызова в прокуратуру, что нарушает действующие нормы, хотя предварительно его адвокат согласовал с прокуратурой г. Киева, что Мосийчук появится в прокуратуру в понедельник, 1 апреля.

Он добавил, что уже приехав домой, обнаружил у себя на дверях прикрепленный скотчем вызов в прокуратуру.

 

"Сегодняшнее вручение обвинительного акта никак, кроме цирк-шоу, назвать не могу. Такой номер является очередным доказательством того, что дело ангажировано, а отношение прокурора Киева к делу и лично ко мне предвзятое", - считает Мосийчук.

 
 

Напомним:

  • 4 октября 2018 года представители прокуратуры города Киева вручили подозрение руководителю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку.
  • Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что Мосийчук "в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО". По данным Луценко, убытки от такого приказа Мосийчука превысили 6 млн гривен.

Украинская правда

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Темы: прокуратура


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