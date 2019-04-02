Тимошенко: Мы потеряли один шанс, но есть другой

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что уважает выбор людей, собирать "майдан" не будет, и делает ставку на парламентские выборы.

Об этом она сказала на пресс-конференции 2 апреля.

"Любое поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет сегодня против Украины войну. Я уважаю голосование людей, я уважаю выбор, который сделали люди. Мы защищали и будем защищать этот выбор", - сказала Тимошенко.

Вместе с тем она поблагодарила своих сторонников и команду и отметила, что у нее еще есть шанс на парламентских выборах.

"Я вам говорю, что наша борьба за справедливую страну не завершена, и шанс, который потерян во время выборов президента в первом туре, это лишь один упущенный шанс. У нас остается еще одна возможность – это следующие парламентские выборы. Они не могут быть потеряны", - сказала Тимошенко.

Она призвала всех, кто голосовал за нее и других проевропейских кандидатов "не опускать рук, потому что борьба не завершена".

"Мы делаем ставку, что на парламентских выборах мы все же сможем довести наше дело до логического завершения. Мы сможем достичь того результата, который мы ставили на президентской кампании, но, к сожалению, не смогли достичь", - подытожила Тимошенко.

Напомним: