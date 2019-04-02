Тимошенко: Ни Порошенко, ни Зеленский не прекратит войну

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Вторник, 2 апреля 2019, 13:28

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко, вышедшие во второй тур президентских выборов, не смогут решить проблемы Украины.

Об этом она сказала на пресс-конференции 2 апреля.

Тимошенко отметила, что сейчас в обществе стоит вопрос, в частности, от тех людей, которые не голосовали за тех кандидатов, которые вышли во второй тур, что теперь делать, идти на выборы или нет.

"Я дам вам следующий ответ. Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии, в войне, экономической разрухе, крайней бедности, в разрушении институтов управления. Вызовы перед Украиной очень большие. Беда в Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК есть во втором туре, не справится с этими вызовами, и не прекратит ни войны, ни беды", - сказала Тимошенко.

Она добавила, что именно поэтому не будет брать на себя ответственность и давать какие-либо советы. 

"Но я точно вам скажу, что наша работа продолжается. И мы не будем ждать второго тура. Мы сейчас объединим все наши усилия и направим их на то, чтобы во втором туре никто не мог сфальсифицировать выборы", - подытожила Тимошенко.

Напомним: 

  • По результатам обработки 99% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за Петра Порошенко – 15,92%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, побеждал первый.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Тимошенко выборы президента 2019


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