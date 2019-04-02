Тимошенко: Ни Порошенко, ни Зеленский не прекратит войну
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко, вышедшие во второй тур президентских выборов, не смогут решить проблемы Украины.
Об этом она сказала на пресс-конференции 2 апреля.
Тимошенко отметила, что сейчас в обществе стоит вопрос, в частности, от тех людей, которые не голосовали за тех кандидатов, которые вышли во второй тур, что теперь делать, идти на выборы или нет.
"Я дам вам следующий ответ. Страна сейчас находится в таком кризисном состоянии, в войне, экономической разрухе, крайней бедности, в разрушении институтов управления. Вызовы перед Украиной очень большие. Беда в Украине очень большая. И я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК есть во втором туре, не справится с этими вызовами, и не прекратит ни войны, ни беды", - сказала Тимошенко.
Она добавила, что именно поэтому не будет брать на себя ответственность и давать какие-либо советы.
"Но я точно вам скажу, что наша работа продолжается. И мы не будем ждать второго тура. Мы сейчас объединим все наши усилия и направим их на то, чтобы во втором туре никто не мог сфальсифицировать выборы", - подытожила Тимошенко.
Напомним:
- По результатам обработки 99% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,23% избирателей, за Петра Порошенко – 15,92%.
- Второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, побеждал первый.
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