В России применили новый закон, чтобы убрать новости про "Путин пи**р"

Российская генпрокуратура впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить с новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".

Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что генпрокуратура сейчас давит на Роскомнадзор, чтобы он обязал ярославские издания удалить новости об оскорбительном граффити про Путина.

Согласно новому закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор "с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её неудаления".

Редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова сообщила в Facebook, что ее издание тоже опубликовало новость о нецензурном граффити про Путина.

"И тут началось. В тот же вечер 31 марта только мне позвонили 5 раз – с настойчивой просьбой удалить материал с сайта. При этом указать какие-то правовые основания для этого никто из звонивших из РКН и ФСБ не смог. Пять звонков", - написала Прохорова.

Она сообщила, что звонили и в другие издания.

"И знаю, что после этих звонков большая часть изданий удалила материал с сайта. Кто-то испугался штрафных санкций, кому-то так спокойнее, кого-то попросило начальство. Стало спокойнее? В городе произошёл вопиющий случай. По сути написанного на стене полиции – рядовое хулиганство. Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. И реакцию на это давление", - написала редактор.

Она также добавила, что не имеет претензий к местной полиции.

"Там работают совершенно адекватные люди. Как и в местных управлениях, откуда мне звонили – все они тоже, получается, попали в эту мясорубку. Давление идет гораздо выше. Эти три дня изрядно вымотали нам всем нервы и оставили гадкое ощущение. Потому что страх – самое противное чувство", - написала Прохорова.

По данным Tjournal, минимум 5 ярославских изданий удалили новости. Но о причинах удаления статей на запрос TJ они не ответили.

Издание "Яркуб" в своём Telegram-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити.

"Роскомнадзор попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент – "делом занимается федеральное ведомство". Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причём абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - заявили в "Яркубе".

Глава ярославского Роскомнадзора Евгений Офицеровый отказался от комментариев и перенаправил запрос в головной офис ведомства.

В удалённых заметках говорилось о граффити, которое появилось на здании УМВД в Ярославле в ночь на 31 марта. Надпись "Путин пи**р" закрасили.

Напомним: