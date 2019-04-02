На Донбассе погибли 2 военных ООС, 2 ранили

С начала вторника в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 2 апреля.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики 10 раз обстреляли позиции войск ООС. Все 10 раз с запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих ООС погибли еще двое получили ранения.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подразделения ООС обстреляли 4 раза: с минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Верхнетроицкое; с подствольных гранатометов - вблизи Авдеевки; с автоматических станковых гранатометов - в районе Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино.

В полосе "Север" боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ: трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия - в районе Новозвановки; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Екатериновка; дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе города Попасная.