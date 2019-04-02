На Донбассе погибли 2 военных ООС, 2 ранили

2942 просмотра
Вторник, 2 апреля 2019, 18:10

С начала вторника в результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 2 апреля.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики 10 раз обстреляли позиции войск ООС. Все 10 раз с запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих ООС погибли еще двое получили ранения.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - сообщили в ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подразделения ООС обстреляли 4 раза: с минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Верхнетроицкое; с подствольных гранатометов - вблизи Авдеевки; с автоматических станковых гранатометов - в районе Гнутово; со станковых противотанковых гранатометов - возле села Широкино.

В полосе "Север" боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ: трижды - из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия - в районе Новозвановки; из минометов калибра 120 мм - вблизи села Екатериновка; дважды - из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов - в районе города Попасная.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС война Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых 2 апреля 2019, 07:34
В зоне ООС ранен боец: враг обстрелял Крымское 1 апреля 2019, 12:55
Война на востоке: почти "тишина", оккупанты стреляли у Лебединского 1 апреля 2019, 08:36
Все новости
Главные новости
Конституционный суд разрешил переименовать Днепропетровскую область
Садовый объявил, что "Самопомич" самостоятельно пойдет на выборы в Раду
На Донбассе погибли 2 военных ООС, 2 ранили
Уже 12 облгазов Фирташа оштрафовали за завышенные платежки
Все новости
здоровье

Чай для успокоения: травяные напитки из ромашки, имбиря, мелиссы, зверобоя

улыбнитесь!

С Днем дурака: 20 рисунков, которые заставят вас улыбнуться

исследование

Почему нам труднее похудеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів