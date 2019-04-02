Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взятку в 4,7 млн: директора свалки Львова арестовали и отстранили

Вторник, 2 апреля 2019, 22:12

Суд арестовал задержанного во Львове директора коммунального предприятия "Збиранка" Виталия Пугача, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ему также предоставили право альтернативы в виде залога в 405 тысяч гривен.

Кроме того, чиновника отстранили от должности.

Читайте также Замкнутый круг львовского мусора

Львов SOS: итоги мусорного года

Голодные игры Садового. Мусор, да и только

Напомним:

  • 2 апреля СБУ сообщила, что разоблачила на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета.
  • Речь идет о директоре "Збиранка", которое контролирует Грибовицкую свалку.
  • По версии правоохранителей, чиновник организовал схему фиктивного снабжения извести для очистки фильтрата свалки.
  • 28 мая 2016 года на Грибовицкой мусоросвалке возник пожар, а 30 мая там произошел завал. Спасатели нашли под завалами тела троих своих коллег.
  • В июне прошлого года Садовой сообщил, что городская комиссия просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за мусора.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львоввзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: