Взятку в 4,7 млн: директора свалки Львова арестовали и отстранили
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Вторник, 2 апреля 2019, 22:12
Суд арестовал задержанного во Львове директора коммунального предприятия "Збиранка" Виталия Пугача, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Ему также предоставили право альтернативы в виде залога в 405 тысяч гривен.
Кроме того, чиновника отстранили от должности.
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Напомним:
- 2 апреля СБУ сообщила, что разоблачила на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета.
- Речь идет о директоре "Збиранка", которое контролирует Грибовицкую свалку.
- По версии правоохранителей, чиновник организовал схему фиктивного снабжения извести для очистки фильтрата свалки.
- 28 мая 2016 года на Грибовицкой мусоросвалке возник пожар, а 30 мая там произошел завал. Спасатели нашли под завалами тела троих своих коллег.
- В июне прошлого года Садовой сообщил, что городская комиссия просит правительство объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за мусора.
Украинская правда
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