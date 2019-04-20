МИД Беларуси обвинило посла РФ в разрушении отношений с Минском

В Министерстве иностранных дел Беларуси обвинили посла России Михаила Бабича в том, что он "разрушает отношения двух стран".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружеские отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам в течение нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - заявили в пресс-службе белорусского МИД.

Причиной этой критики является заявление Бабича о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко солгал, говоря о своем разговоре с президентом РФ Путиным относительно стоимости строительства первой в стране АЭС.

"Господин посол совершенно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать морали налево и направо, и независимым государством", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в пятницу в ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко сообщил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд. По его словам, вопрос стоимости АЭС он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

"Я Владимиру Владимировичу говорю, вот смотри: мы на $10 млрд договаривались, а реальная цена будет, наверное, меньше $7 млрд. Вот, говорит, ты подарок мне сделал, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем в других странах", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что озвучивает информацию о цене в $7 млрд, потому что депутат Анна Канопацкая, задавая вопросы о БелАЭС, сослалась на Бабича, который заявил, что это РФ снизила цену на строительство.

Бабич на это ответил, что Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости БелАЭС.

"К сожалению, вынужден констатировать, что президента Лукашенко в очередной раз обманули. Дело в том, что ни я, ни какие другие должностные лица с российской стороны никогда не называли конечную стоимость белорусской атомной станции", - сказал он в эфире телеканала "Россия- 24".

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год.