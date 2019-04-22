Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку

Понедельник, 22 апреля 2019, 11:24

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Еврорадды Дональд Туск поздравили с победой на президентских выборах Владимира Зеленского, заявив, что он может рассчитывать на прочную поддержку Евросоюзом Украины на пути реформ и в борьбе за свою целостность.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник утром Жан-Клод Юнкер опубликовал в своем Twitter общего с Туском письмо, в котором поздравил Зеленского и отметил, что народ Украины продемонстрировал сильную приверженность демократии и верховенству права в течение всего избирательного процесса.

"Как президент Украины, вы можете рассчитывать на прочную поддержку Украины на пути реформ со стороны Европейского союза, включая укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, поддержку макроэкономической стабильности и проведения существенных реформ в энергетическом секторе", - отмечается в письме.

ЕС твердо убежден, что дальнейшее внедрение Соглашения о ассоциации с ЕС, включая Глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, могут стать ключевым инструментом для реформирования Украины.

"Вы можете рассчитывать на дальнейшую и устойчивую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в письме.

Юнкер и Туск добавили, что ЕС искренне желает новоизбранному президенту Украины успешного срока, и ожидает встречи, назначенной на "как можно скорее взаимно согласованную дату".

Напомним, после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскомупозвонил президент США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский пообщался также с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А первым стал его телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой.

Темы: ЕСЗеленскийвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
ЕС
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Украина может рассмотреть зеркальные меры в случае продолжения ЕС ограничений агроэкспорта
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: