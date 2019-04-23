У Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией

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Вторник, 23 апреля 2019, 00:48

Для борьбы с коррупцией команда избранного президента Владимира Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

Об этом заявила Галина Янченко, глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), которая входит в команду Зеленского, в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", - отметила она.

Также важным шагом является уменьшение давления на бизнес, говорит Янченко.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому - (надо создать - ред.) единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать - развивать экономику", - рассказала она.

В предвыборной программе Зеленского есть пункт об отмене полномочий всех правоохранительных органов расследовать экономические преступления, а также создание отдельного органа для расследования таких дел.

Темы: Зеленский коррупция
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