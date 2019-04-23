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В здании АП есть бассейн и сауна, туда приходили за Януковича - Шимкив

Вторник, 23 апреля 2019, 22:53
В здании АП есть бассейн и сауна, туда приходили за Януковича - Шимкив

В здании Администрации президента на Банковой есть бассейн и сауна, ими пользовались представители администрации беглого президента Виктора Януковича.

Об этом в интервью УП рассказал бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"В один прекрасный день я бродил по АП с картой, искал подходящую комнату. Здесь у того кабинет, там то сидит. И я наткнулся на такую ​​странную комнату. Стучу, открывает бабушка. Я говорю: "Добрый день. А что тут у вас?" Она говорит, мол заходите", - рассказал Шимкив.

"Я захожу, а там - большая такая гостиная, камин, смотрю - массажный зал, тренажерный зал, сауна, бассейн! Понимаете, в Администрации бассейн и сауна. Спрашиваю ее, а кто был последний раз здесь? Говорит:" За Януковича ходили" , - продолжил он.

По словам Шимкива, в команде Порошенко не знали о бассейне и сауне в здании АП.

"Но мы уже несколько месяцев работали! Пошли, провел всем экскурсию. Ну и возникает вопрос, что со всем этим делать? Я говорю: давайте все это вынесем отсюда. Борис (Ложкин - УП) говорит тоже, что да, нафиг все это отсюда. Но здесь у нас был такой представитель президента в Кабмине (Александр Данилюк - УП), который говорит: "Нет-нет-нет. Это же можно пользоваться". И не дали мне все это выбросить. Не знаю, какая там сейчас судьба всего", - добавил он.

Украинская правда

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Темы: Администрация президентаЯнукович
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