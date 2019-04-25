В Раде депутатам раздают Библию

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Четверг, 25 апреля 2019, 10:06

В кулуарах Верховной Рады народным депутатам в чистый четверг дарят Библии от имени депутата от фракции "Народный фронт".

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что Библию раздают от имени нардепа Павла Унгуряна.

 
фото ЧЕСНО
 
фото ЧЕСНО
 
фото ЧЕСНО

Депутат входит в межфракционное объединение "За духовность и нравственность".

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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