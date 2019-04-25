В Раде депутатам раздают Библию

В кулуарах Верховной Рады народным депутатам в чистый четверг дарят Библии от имени депутата от фракции "Народный фронт".

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что Библию раздают от имени нардепа Павла Унгуряна.

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Депутат входит в межфракционное объединение "За духовность и нравственность".