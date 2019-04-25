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КСУ заявляет, что не будет срывать инаугурацию президента

Четверг, 25 апреля 2019, 15:35
КСУ заявляет, что не будет срывать инаугурацию президента

Судьи Конституционного суда Украины уверяют, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий приведению новоизбранного президента к присяге.

Об этом говорится в заявлении собрания судей КСУ в ответ на сообщения о возможном срыве инаугурации в связи с досрочным увольнением Станислава Шевчука с должности главы КСУ.

"Приведение новоизбранного президента Украины к присяге является конституционной обязанностью председателя Конституционного Суда Украины, которая, безусловно, будет выполнена", - говорится в сообщении.

Судьи напомнили, что, согласно ч. 2 ст. 104 Конституции, приведение президента к присяге осуществляет председатель КСУ, но статья не указывает конкретного лица, которое должно выполнить приведение президента к присяге, а только определяет должностное лицо, которое проводит эту процедуру.

"Любые манипуляции председателя Конституционного Суда Украины по выполнению этого конституционного долга являются недопустимыми, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного президента Украины к присяге будет невозможна или перенесена из-за отсутствия председателя Конституционного Суда Украины", - говорится в заявлении.

Судьи отмечают, что ответственность за выполнение председателем КСУ указанного конституционного долга также лежит на Конституционном Суде Украины, поскольку он избирает председателя КСУ.

Сам Шевчук в комментарии "Украинской правде" сообщил, что он воздержался от голосования за данное заявление из-за фразы о "манипуляциях председателя КСУ".

"У читателя тогда создается впечатление, что я по своему усмотрению могу отказаться от приведения президента к присяге", - объяснил свое решение председатель КСУ.

Он добавил, что "выборы президента были честными и справедливыми, массовых фальсификаций и нарушений зафиксировано не было", а потому нет оснований, которые бы сделали невозможной инаугурацию.

"Отсутствуют основания, которые делают невозможным принятие новоизбранным президентом присяги, и глава КСУ выполнит свою конституционную обязанность, предусмотренную ст. 104 Конституции Украины. Никакие манипуляции и попытки сорвать вступление в должность новоизбранного президента Украины не достигнут своей цели", - подытожил Шевчук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСинаугурацияЗеленский
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