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У Зеленского рассказали, что будет с НАПК, САП и НАБУ

Пятница, 26 апреля 2019, 14:07
У Зеленского рассказали, что будет с НАПК, САП и НАБУ

Команда Владимира Зеленского, который победил на выборах президента, намерена перезапустить Нацагентство по предупреждению коррупции и подумывает о смене руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщила член команды, эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства Галина Янченко в Facebook.

"Информация, которая сегодня обнародована и тиражируется отдельными "общественными активистами" относительно позиции Команды Зеленского по НАБУ не соответствует действительности. На сегодняшний день, детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации", - написала она.

По словам Янченко, в Команде Зеленского "есть однозначное согласие" о необходимости перезапуска НАПК и "идет очень серьезная дискуссия относительно перезапуска руководства САП".

"То, что касается НАБУ – большая часть команды считает необходимым поддержать и усилить НАБУ институционально. На этих позициях также стою я лично", - написала она.

Также, по словам Янченко, в плане на первые 100 дней будущего президента обсуждается инициатива о предоставлении НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, на чем настаивает экспертная среда.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНАПКАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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