Суд остановил конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд города Киева остановил проведение конкурса на избрание судьи Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом решении суд сообщил в пятницу на своем сайте, сообщает "Европейская правда".

"Суд постановил запретить Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины совершать действия по проведению соответствующего конкурса, а именно: действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проведение тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов , формирования и обнародования списка на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины", - говорится в сообщении суда.

Кроме этого, суд запретил председателю комиссии совершать действия по представлению соответствующего списка кандидатов в МИД для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению указанного конкурса.

В то же время, МИД запрещено совершать действия по тестированию для определения уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

При принятии решения суд исходил из того, что соответствующая процедура по проведению конкурса не соответствует международным стандартам, регламентирующих ее проведения.

В частности, суд принял во внимание позицию истца, что определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушают рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истекает срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

Подробнее о ситуации с отбором судьи читайте в статье "Банковая тормозит с назначением судьи ЕСПЧ от Украины. Зачем?"

Напомним: