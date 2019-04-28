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В Киеве "минировали" Владимирский собор и грозились подорвать все храмы

Воскресенье, 28 апреля 2019, 14:09

В субботу и воскресенье зафиксировано два ложных сообщения о заминировании культовых сооружений.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции.

"Так 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный Собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны", - говорится в сообщении.

Уже через час полицейским удалось задержать "лжеминера" неподалеку от таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные сообщения.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

А в воскресенье в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви, когда святил паску. По данному факту проводится проверка.

В полиции сообщили, что всего в Украине участие в массовых мероприятиях по случаю празднования Пасхи приняли почти 7 млн граждан. Ночные и утренние богослужения прошли спокойно.

Наиболее многочисленные массовые мероприятия прошли во Львовской, Днепропетровской и в Черновицкой области.

Публичную безопасность и спокойствие около культовых сооружений во время служб по случаю Пасхи обеспечивали более 20 тысяч полицейских.

Украинская правда

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Темы: полицияцерковь
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