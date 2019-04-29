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В Норвегии обнаружили кита с видеокамерой и надписью "оборудование Санкт-Петербурга"

Понедельник, 29 апреля 2019, 02:28
Фото: морской биолог и инспектор морской службы управления рыболовства Норвегии Йорген Вииг, Verdens Gang

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro и обвесом с надписью "оборудование Санкт-Петербурга".

Об этом сообщил телеканал NRK, передает российский телеканал "Дождь".

Один из рыбаков рассказал, что 25 апреля, когда он рыбачил около острова Ингойя вместе с отцом и братом, к их лодке подплыла белуха.  

На животном был ремень с обвесом и прикрепленной камерой GoPro. Ремень был очень туго затянут, и его удалось снять с кита только на следующий день. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.

Ученые предположили, что белуха могла "сбежать" из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать в военно-морском флоте России.

"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен. Он добавил, что разговаривал с несколькими российскими учеными, и они сказали, что белуха могла принадлежать российскому флоту в Мурманске.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНорвегия
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