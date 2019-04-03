Тарута призвал голосовать против "абсолютного зла" Порошенко
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута призывает украинцев голосовать во втором туре президентских выборов против Петра Порошенко.
"Моя главная задача чтобы Порошенко не выиграл", – сказал он в эфире телеканала "НАШ".
"Поэтому, я буду всех призывать голосовать против Порошенко. Потому что это – абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушение и бедность нашей страны", – заявил экс-кандидат в президенты, который перед первым туром поддержал Юлию Тимошенко.
Тарута признался, что сам проголосует за Владимира Зеленского, но не может призывать к этому избирателей.
"В отношении Зеленского – я не могу говорить "за", потому что я не знаю, как он справится с главной проблемой достижения мира. Как он обеспечит консолидацию в парламенте для того, чтобы спасать сложный экономический спад", – сказал бизнесмен и политик.
"Сегодня страна находится в реанимации и нужна серьезная команда "реаниматологов" – и поддержка Зеленского может быть, если он скажет, какую делает страну, как обеспечит доверие к стране, кто будет отвечать за внешнюю политику, за справедливость, за доверие к банковской системе, чтобы СБУ занималась не рэкетом, а обеспечивала безопасность страны", – заявил Тарута.
"Я не знаю пока ни одной четкой программы – что он собирается делать... Зеленский пока – это реакция общества против действующей власти, оценка того, что Порошенко обещал 5 лет – ничего не делал, только грабил украинский народ", – сказал он.
Тарута заявил, что решил "бороться против Порошенко" вместе с Юлией Тимошенко из-за злоупотребления админресурсом.
Напомним
- Перед первым туром выборов кандидат в президенты Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, но остался в бюллетенях и получил мизерную поддержку.
- Тимошенко по результатам первого тура стала третьей – и во второй тур выборов не проходит, а 21 апреля будут состязаться Зеленский и Порошенко.
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