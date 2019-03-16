Выборы-2019: Тарута "слился" с Тимошенко

41190 просмотров
Суббота, 16 марта 2019, 13:59
фото - пресс-служба "Батькивщины"

Кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом он сообщил 16 марта в ходе на совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Тимошенко и чтобы защитить этот выбор", - заявил Тарута.

По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.

"Мы будем делать все, чтобы Юлия Владимировна победила", - отметил он.

Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина". 

Подписанты меморандума обязуются прекратить войну на Донбассе и объединить страну, принять Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов - Новый курс Украины и "Украина 2030", говорится в сообщении.

Как заявила Тимошенко, их политсилы объединяют свои программы, которые "совпадают процентов на 80".

 

Говоря о дальнейшем объединение для участия в парламентских выборах, Тарута и Тимошенко отметили, что соответствующие решения будут обсуждаться после президентских выборов.

По словам Таруты, объединение с Тимошенко - это "сигнал другим кандидатам, меряют свои рейтинги, подумать о стране". 

Читайте также: 

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним, 

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Тимошенко Тарута


powered by lun.ua
По теме
УПЛ перенесет матчи чемпионата и Кубка Украины из-за выборов 16 марта 2019, 15:21
Убеждая себя 16 марта 2019, 06:00
Климкин: Российских наблюдателей из списка ОБСЕ в Украине не будет 15 марта 2019, 18:39
Все новости
Главные новости
Порошенко ввел в действие решение СНБО об аудите "Укроборонпрома"
Полтава: Нацкорпус бросал в полицию свинок, есть задержанные и пострадавшие
ЧМ по биатлону: Украина выиграла "бронзу"
Выборы-2019: Тарута "слился" с Тимошенко
Все новости
мимими

Невероятные поссумы и опоссумы

Лайфхаки

Простые советы для идеального рабочего ритма

исследование

Как наш рост влияет на здоровье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів