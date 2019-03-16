Выборы-2019: Тарута "слился" с Тимошенко

Кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом он сообщил 16 марта в ходе на совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Тимошенко и чтобы защитить этот выбор", - заявил Тарута.

По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.

"Мы будем делать все, чтобы Юлия Владимировна победила", - отметил он.

Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

Подписанты меморандума обязуются прекратить войну на Донбассе и объединить страну, принять Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов - Новый курс Украины и "Украина 2030", говорится в сообщении.

Как заявила Тимошенко, их политсилы объединяют свои программы, которые "совпадают процентов на 80".

Говоря о дальнейшем объединение для участия в парламентских выборах, Тарута и Тимошенко отметили, что соответствующие решения будут обсуждаться после президентских выборов.

По словам Таруты, объединение с Тимошенко - это "сигнал другим кандидатам, меряют свои рейтинги, подумать о стране".

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Напомним,